İsrail'in gazetecilere yönelik ihlalleri protesto edildi

17.11.2019 16:58 | Son Güncelleme: 17.11.2019 17:02

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Göstericilerin tek gözlerini kapatarak protesto etmesi

Filistin Medya Forumu Sekreteri Muhammet Ebu Kamar'ın basın açıklaması

Gazetecileri destekleme Komitesi başkanı Salih el Masri'nin konuşması

Gözleri bantlı göstericiler İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı protestolarını takip ederken İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu gözünden yaralanan Foto Muhabiri Muaz Amrana için Gazze'de gösteri düzenlendi. Filistinli basın mensublarından oluşan göstericiler sol gözlerini kapatarak İsrail'in gazetecilere yönelik baskı ve ihlallerini protesto etti.

Kaynak: AA