İsrail'in gazetecilere yönelik ihlalleri protesto edildi
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Göstericilerin tek gözlerini kapatarak protesto etmesi Filistin Medya Forumu Sekreteri Muhammet Ebu Kamar'ın basın açıklaması Gazetecileri destekleme Komitesi başkanı Salih el Masri'nin konuşması Gözleri bantlı göstericiler İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Göstericilerin tek gözlerini kapatarak protesto etmesi
Filistin Medya Forumu Sekreteri Muhammet Ebu Kamar'ın basın açıklaması
Gazetecileri destekleme Komitesi başkanı Salih el Masri'nin konuşması
Gözleri bantlı göstericiler İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı protestolarını takip ederken İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu gözünden yaralanan Foto Muhabiri Muaz Amrana için Gazze'de gösteri düzenlendi. Filistinli basın mensublarından oluşan göstericiler sol gözlerini kapatarak İsrail'in gazetecilere yönelik baskı ve ihlallerini protesto etti.
Haber Videosu: İsrail'in gazetecilere yönelik ihlalleri protesto edildi