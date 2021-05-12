İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları Hassa'da protesto edildi
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İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları Hassa'da protesto edildi

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları Hassa'da protesto edildi
Anadolu Ajansı / Burhan Ateş - Haberler | Güncel

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırması Hatay'ın Hassa ilçesinde protesto edildi.

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırması Hatay'ın Hassa ilçesinde protesto edildi.

Girne Mahallesi'nde toplanan grup, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile şehir içinde tur attı.

Sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği eylemde, İsrail aleyhine sloganlar atıldı.

Grup adına konuşan Hassa İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Erdinç Ateş, Mescid-i Aksa'ya yapılan "alçakça" saldırıları kabul etmediklerini söyledi.

Ateş, şunları kaydetti:

"Özgür Kudüs için nöbetteyiz. Ramazan ayının başından itibaren, İsrail polisi Filistinlilerin iftar yapmasını engelliyor. Çıkan çatışmada yüzlerce Filistinli yaralandı. Yapılan saldırıları kınıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Ateş

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İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinli gençlere saldırdı
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinli gençlere saldırdı
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