İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları Bitlis'te kınandı

Bitlis'in Tatvan ve Güroymak ilçelerinde, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları kınandı.

Bitlis'in Tatvan ve Güroymak ilçelerinde, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları kınandı.

İlçe merkezindeki İbadullah Camii'nde cuma namazı sonrası kılınan gıyabi cenaze namazının ardından, Köklü Değişim Bitlis Temsilciliği tarafından yürüyüş ve basın açıklaması düzenlendi.

Bir alışveriş merkezi önüne kadar yürüyen grup, slogan atarak İsrail'in saldırılarını protesto etti.

Yapılan açıklamanın ardından, saldırılarda şehit olan Filistinliler için dua edildi.

Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesinde de İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları kınandı.

Gençlik Spor ve Yardımlaşma Derneği tarafından cuma namazı çıkışı düzenlenen gösteride, Türk ve Filistin bayrakları taşıyanlar "Zafer İslam'ındır", "Zafer yakındır", "Kahrolsun İsrail" sloganları attı.

Dernek başkanı Menderes Doğan, yaptığı açıklamada, Türk milletinin İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına kayıtsız kalmayarak duyduğu rahatsızlığı değişik vesilelerle ortaya koyduğunu ve her türlü insani yardım konusunda seferber olduğunu söyledi.

Doğan, saldırılarda şehit düşen Filistinlilere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifa diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir