Son dakika haber: İsrail'in evinden atmak istediği Filistinli Salihiye: "Ölürüm ama evimden çıkmam" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: İsrail'in evinden atmak istediği Filistinli Salihiye: "Ölürüm ama evimden çıkmam"

Son dakika haber: İsrail'in evinden atmak istediği Filistinli Salihiye:
AA / Mücahit Aydemir - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde, İsrail'in evinden zorla çıkarmak istediği 5 çocuk babası Filistinli Mahmud Salihiye, "Evimde ölürüm ama evimden çıkmam." diyerek, direnmeye kararlı olduğunu belirtti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde, İsrail'in evinden zorla çıkarmak istediği 5 çocuk babası Filistinli Mahmud Salihiye, "Evimde ölürüm ama evimden çıkmam." diyerek, direnmeye kararlı olduğunu belirtti.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesine ait iş makineleri, dün çok sayıda polis ve özel kuvvet ekibi himayesinde Şeyh Cerrah Mahallesi'ne gelerek Salihiye ailesinin evini yıkmak için çevreyi sarmış, bunun üzerine aile fertleri tüp gazlarla çatıya çıkarak evi patlatma tehdidinde bulunmuştu.

Mahmud Salihiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin evin yanında bulunan aileye ait iki iş yerini yıktıktan sonra bölgeden ayrıldığını ancak yeni bir baskın ihtimaline karşı direnişlerini sürdürdüklerini anlattı.

Son dakika haber: İsrail'in evinden atmak istediği Filistinli Salihiye: Ölürüm ama evimden çıkmam

Son dakika haber: İsrail'in evinden atmak istediği Filistinli Salihiye: Ölürüm ama evimden çıkmam

Son dakika haber: İsrail'in evinden atmak istediği Filistinli Salihiye: Ölürüm ama evimden çıkmam

Son dakika haber: İsrail'in evinden atmak istediği Filistinli Salihiye: Ölürüm ama evimden çıkmam

AA / Mücahit Aydemir - Son Dakika Haberleri

Doğu Kudüs, İsrail, Kudüs, İşgal, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title