İsrail'in Dubai Konsolosluğu resmi törenle açıldı

İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde konsolosluk açtı.

İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde konsolosluk açtı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, ülkesinin dünkü Abu Dabi Büyükelçiliği açılışının ardından bugün de Dubai Konsolosluğunun açılış törenine katıldı.

Törenden sonra kısa bir konuşma yapan Lapid, "Tarih yazmaya alışıyoruz. Bu konsolosluk sembolik bir yer değildir. Yaşamın, turizmin ve iş dünyasının yeridir." ifadelerini kullandı.

BAE ve İsrail medyasında yer alan haberlere göre, açılış törenine BAE Dijital Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Ömer Sultan el-Ulema da eşlik etti.

BAE'li bakan, iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm alanlarda geliştiğini belirterek, "Diğer ülkelere model olması için ikili iş birliğimizi bir sonraki aşamaya taşıyacağız." dedi

Tel Aviv ile Abu Dabi arasında Eylül 2020'de imzalanan ilişkileri normalleştirme anlaşmasından sonra BAE'yi ziyaret eden ilk İsrailli bakan olan Lapid, dün ülkesinin Abu Dabi Büyükelçiliğinin açılış törenine katılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci