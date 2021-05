İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes dünya basınında

Bir çok ülke lideri, Hamas ile İsrail arasında ateşkes sağlanmasından memnuniyet duyulduğunu açıklarken, ateşkes kararı dünya basınında geniş yer buldu.

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'ne yönelik 10 Mayıs'tan bu yana yapılan saldırıların sonlandırılması ve ateşkesi görüşmek üzere dün yerel saatle 19.00'da toplandı. İsrail güvenlik kabinesi dün akşam 3 saat süren toplantının ardından Gazze ateşkesini onayladı.İsrail ve Hamas'ın 11 gün süren çatışmaların ardından Mısır'ın arabuluculuğunda ateşkes kararı alması tüm dünyada memnuniyetle karşılandı.

MISIR'DAN BÖLGEYE HEYET

Mısır, Gazze Şeridi'nde İsrail ile Filistinli gruplar arasında Kahire, ara buluculuğunda ateşkes anlaşmasına varıldığını açıklayarak, istikrarı koruyacak önlemler konusunda anlaşmak için bölgeye güvenlik heyetleri göndereceğini bildirdi.

BIDEN: İLERLEME KAYDETMEK İÇİN BİR FIRSAT

ABD Başkanı Joe Biden, ateşkes anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "İnanıyorum ki Filistinliler ve İsrailliler eşit olarak güven içinde yaşamayı, özgürlük, refah ve demokrasiden eşit ölçüde yararlanmayı hak ediyor. İlerleme kaydetmek bir fırsat" dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de, "İsrailli ve Filistinli liderler, çatışmanın temel nedenlerini ele almak, ciddi bir diyalog başlatmak için süküneti yeniden tesis etmenin ötesinde bir sorumluluğa sahiptir" ifadelerini kullandı.

BORIS JOHNSON: ATEŞKESİ SELAMLIYORUM

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail ve Gazze'de ateşkes haberini memnuniyetle karşılıyorum. Bölgedeki liderler artık İsrail-Filistin çatışmasına, şiddet döngüsünü sona erdiren, sürdürülebilir ve adil bir barış sağlayan kalıcı bir çözüm bulmak için çalışmalıdır" ifadelerini kullandı.

ATEŞKES DÜNYA BASININDA

Ateşkes kararı dünya basınında geniş yer buldu. İngiliz The Guardian gazetesi, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasını "Dünya liderleri 11 günlük saldırıların ardından ateşkesi selamladı" başlığıyla duyurdu. ABD'li The New York Times gazetesi ise, "Ateşkes, yüzlerce cana mal olan çatışmalardan sonra, Orta Doğu'da Cuma sabahı yürürlüğe girdi" ifadelerini kullandı. Almanya merkezli Süddeutsche Zeitung gazetesi, "Gazze'de ateşkes şimdilik geçerli olacak" başlığıyla ateşkesi duyururken, İngiliz The Independent gazetesi ise "İsrail ve Hamas, Gazze Şeridi'ndeki 11 günlük şiddeti sona erdirmek için ateşkes anlaşmasına vardı" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı