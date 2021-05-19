İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki gösterilere müdahalesinde yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi
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İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki gösterilere müdahalesinde yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi

İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki gösterilere müdahalesinde yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi
Anadolu Ajansı / Yassine Aydi - Haberler | Güncel

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde, Gazze Şeridi'ne destek amacıyla düzenlenen gösterilere müdahalesinde yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde, Gazze Şeridi'ne destek amacıyla düzenlenen gösterilere müdahalesinde yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki gösterilere müdahalesinde 4 Filistinlinin gerçek mermiyle vurularak hayatını kaybettiği belirtildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin söz konusu müdahalesi sonucu 182'si gerçek, 195'i plastik mermiyle, 120'si düşme ve yanma, 6'sı ezilme şeklinde olmak üzere 503 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, ayrıca 931 Filistinlinin de göz yaşartıcı gaz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiği vurgulandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı daha önce İsrail askerlerinin Ramallah'ın kuzeyinde düzenlenen gösterilere müdahalesinde ağır yaralanan ve henüz kimlik bilgileri belli olmayan 2 Filistinlinin Ramallah'taki Filistin Tıp Merkezine getirildiğini ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydetmişti.

?- Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 63'ü çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 218 kişi yaşamını yitirdi, 1507 kişi de yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yassine Aydi

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