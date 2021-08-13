İsrail güçlerinden Nablus'ta Filistinlilere müdahale: 39 yaralı

İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın Nablus kentinde yasa dışı Yahudi yerleşimlerini protesto etmek için düzenlenen gösteriye müdahalesinde 39 Filistinli yaralandı.

İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın Nablus kentinde yasa dışı Yahudi yerleşimlerini protesto etmek için düzenlenen gösteriye müdahalesinde 39 Filistinli yaralandı.

Filistinliler, İsrail'in Batı Şeria'da inşa ettiği yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek için Nablus'a bağlı Beita beldesinde bu cuma da gösteri düzenledi. Gösteriye katılan Filistinliler, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri kaldırılmasını talep etti. İsrail güçleri ise gösteriye göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiler kullanarak müdahale etti. Filistin Kızılay'ının Nablus kentindeki Acil Servis Müdürü Ahmed Cibril yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın kuzeyinde Nablus kentine bağlı Beita beldesinde düzenlenen gösteriye müdahale etmesi sonucu 39 kişinin yaralandığını açıkladı. Cibril, yaralılardan bir kişinin İsrail güçlerinin attığı gaz bombası kapsülü ile başından yaralandığını ve durumunun stabil olduğunu aktardı.

Öte yandan Filistinliler, Beita'da İsrail yerleşim karakolu Avitar'ın yasa dışı inşa edilmesine tepki olarak Mayıs ayından bu yana gösteriler düzenliyor. - BATI ŞERİA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı