İsrail güçleri Harem-i İbrahim Camisi'ne asansör inşasına tepki gösteren Filistinlilere müdahale etti

El İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'nde asansör inşa edilmesine tepki gösteren Filistinlilere müdahalede bulundu.

El İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'nde asansör inşa edilmesine tepki gösteren Filistinlilere müdahalede bulundu.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Harem-i İbrahim Camisi'ne yönelik ihlali protesto eden göstericilere İsrail askerleri coplarla saldırdı.

Kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanan İsrail güçleri, göstericilerden biri kadın 3 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail askerlerinin müdahalesine bölgedeki yasa dışı Yahudi yerleşimcilerden de destek geldi. Yahudi yerleşimciler, ihlali protesto eden Filistinlilere saldırdı.

UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde

UNESCO Dünya Mirası Komitesi Temmuz 2017'de Harem-i İbrahim Camisi'ni ve El-Halil'deki Eski Şehir'i Dünya Mirası Listesi'ne dahil etmişti.

Filistinliler, asansör inşa etme kararının, korunması gereken bir miras olan caminin tarihi kimliğini değiştirdiği için BM kararlarının ihlali anlamına geldiğini savunuyor.

Eski İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, Mayıs 2020'de Harem-i İbrahim'in geliştirilmesi projesi kapsamında vakıf arazilerine el konulması projesini nihai olarak onaylamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar