İsrail güçleri gösteri yapan Filistinlilere saldırdı - Haberler
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İsrail güçleri gösteri yapan Filistinlilere saldırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Batı Şeria'daki El Halil kentinde İsrail hapishanelerinde bulunan Filistinli tutuklulara destek gösterisinde İsrail güçleri, Filistinlilerle çatıştı.

Batı Şeria'daki El Halil kentinde İsrail hapishanelerinde bulunan Filistinli tutuklulara destek gösterisinde İsrail güçleri, Filistinlilerle çatıştı.

Batı Şeria'nın El Halil kentinin merkezindeki İbn Rüşd kavşağında bir grup Filistinli, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek için gösteri düzenledi. Filistinliler, cuma namazının ardından düzenlenen gösteriye katılmak için Shuhada Caddesi'ndeki kontrol noktasında toplandı. Gösteri sırasında yollar kapatılarak, lastikler ateşe verildi. İsrail güçlerinin müdahalesiyle tansiyon yükselirken, İsrail güçleri ve Filistinliler çatıştı. İsrail güçleri Filistinlilere göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, Filistinliler de taş ve boş şişelerle karşılık verdi.

(Sari Jaradat/İHA)

İsrail güçleri gösteri yapan Filistinlilere saldırdı

İsrail güçleri gösteri yapan Filistinlilere saldırdı

İsrail güçleri gösteri yapan Filistinlilere saldırdı

İsrail güçleri gösteri yapan Filistinlilere saldırdı
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