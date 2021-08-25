İsrail güçleri Filistinlilere ait 10 bin metrekarelik tarım arazisine zarar verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsrail güçleri Filistinlilere ait 10 bin metrekarelik tarım arazisine zarar verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İsrail güçleri, El Halil kentinin kırsalında Filistinlilere ait 10 bin metrekarelik tarım arazisine zarar verdi.

İsrail güçleri, El Halil kentinin kırsalında Filistinlilere ait 10 bin metrekarelik tarım arazisine zarar verdi.

İsrail'in Filistinlilere karşı engellemeleri ve baskıları devam ediyor. İsrail güçleri Batı Şeria'da bulunan El Halil kentinin kırsalında Filistinlilere ait 10 bin metrekarelik tarım arazisine buldozer ile zarar verdi. Filistinli aileler yıkımı durdurmaya çalışırken, İsrail güçleri arazilerin "tapusuz" olduğunu iddia etti. İsrail güçleri, zeytin ve üzüm ağaçlarının bulunduğu arazideki ev ve depoları da yerle bir etti. - EL HALİL

İsrail güçleri Filistinlilere ait 10 bin metrekarelik tarım arazisine zarar verdi
İsrail güçleri Filistinlilere ait 10 bin metrekarelik tarım arazisine zarar verdi
İsrail güçleri Filistinlilere ait 10 bin metrekarelik tarım arazisine zarar verdi
İsrail güçleri Filistinlilere ait 10 bin metrekarelik tarım arazisine zarar verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Aleyna Tilki Deniz Akkaya Serdar Ortaç Merve Boluğur
Spor Marcao Arda Güler Burak Elmas Fatih Terim Ebrar Karakurt
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İsrail güçleri Filistinlilere ait 10 bin metrekarelik tarım arazisine zarar verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 16:41:33. #1.14#

title