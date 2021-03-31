- İsrail güçleri, Filistinli protestoculara saldırdı
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- İsrail güçleri, Filistinli protestoculara saldırdı

İhlas Haber Ajansı / SARİ JARADAT - Haberler | 3. Sayfa

- İsrail güçleri, Filistinli protestoculara saldırdı İşgalci İsrail güçleri, Filistin'in El Halil kentindeki eski bir mezarı basan İsrailli yerleşimciler ile kentte girişin yasaklandığı bazı mahalle ve sokakların açılması için protesto gösterisi düzenleyen Filistinlilere saldırdı.

- İsrail güçleri, Filistinli protestoculara saldırdı

EL HALİL - İşgalci İsrail güçleri, Filistin'in El Halil kentindeki eski bir mezarı basan İsrailli yerleşimciler ile kentte girişin yasaklandığı bazı mahalle ve sokakların açılması için protesto gösterisi düzenleyen Filistinlilere saldırdı.

İşgalci İsrail güçleri, Filistin'in El Halil kentinde yer alan El-Şuhada Caddesi'ndeki kontrol noktasının girişinde protesto düzenleyen Filistinli göstericilere saldırdı. El-Halil kentinde bulunan eski bir mezarı basan İsrailli yerleşimcileri protesto eden ve kentte girişin yasaklandığı bazı mahalle ile sokakların açılmasını talep eden Filistinli göstericiler, ellerinde Filistin bayrakları ve İsrail işgalini kınayan pankartlar taşıdı. Protestoculara saldıran İsrail askerleri ise, Filistinli göstericilere şiddet uygulayarak gösteriyi engellemeye çalıştı. İşgalci İsrail güçlerinin protestoya baskın anı ise kameralara yansıdı.

Öte yandan işgalci İsrail güçleri, El Halil kentinin merkezinde bulunan eski bir evin içindeki mezarda dini toplantılarını düzenleyebilmek ve yüzlerce İsrailli yerleşimcinin gelişini güvence altına almak adına, El Halil'in merkezindeki Bab al-Zawiya ve Beer Sheva Caddesi'ni kapatmıştı.

- İsrail güçleri, Filistinli protestoculara saldırdı
- İsrail güçleri, Filistinli protestoculara saldırdı
- İsrail güçleri, Filistinli protestoculara saldırdı
- İsrail güçleri, Filistinli protestoculara saldırdı
- İsrail güçleri, Filistinli protestoculara saldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SARİ JARADAT

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