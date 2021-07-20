İsrail güçleri Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı'nda Filistinlilere müdahale etti

Kudüs'te kurban bayramı kutlamaları kapsamında Filistin izci bando takımı, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde geçit töreni düzenledi.

Kudüs'te kurban bayramı kutlamaları kapsamında Filistin izci bando takımı, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde geçit töreni düzenledi. İsrail güçleri, Eski Şehir bölgesinin ana girişlerinden olan Bab El-Amud Kapısı (Şam Kapısı) önünde kutlamaları izlemek için toplanan Filistinlilere müdahale etti. Müdahale sırasında İsrail güçleri, bazı Filistinli gençleri gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh