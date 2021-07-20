İsrail güçleri Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı'nda Filistinlilere müdahale etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsrail güçleri Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı'nda Filistinlilere müdahale etti

Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh - Haberler | Güncel

Kudüs'te kurban bayramı kutlamaları kapsamında Filistin izci bando takımı, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde geçit töreni düzenledi.

Kudüs'te kurban bayramı kutlamaları kapsamında Filistin izci bando takımı, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde geçit töreni düzenledi. İsrail güçleri, Eski Şehir bölgesinin ana girişlerinden olan Bab El-Amud Kapısı (Şam Kapısı) önünde kutlamaları izlemek için toplanan Filistinlilere müdahale etti. Müdahale sırasında İsrail güçleri, bazı Filistinli gençleri gözaltına aldı.

İsrail güçleri Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı'nda Filistinlilere müdahale etti
İsrail güçleri Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı'nda Filistinlilere müdahale etti
İsrail güçleri Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı'nda Filistinlilere müdahale etti
İsrail güçleri Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı'nda Filistinlilere müdahale etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh

İsrail polisinden Şam Kapısı'nda Filistinlilere saldırı
İsrail polisinden Şam Kapısı'nda Filistinlilere saldırı
AB'den, olayların yaşandığı Kudüs'te taraflara sükunet çağrısı
AB'den, olayların yaşandığı Kudüs'te taraflara sükunet çağrısı
Filistin Yönetimi'nden İsrail'e 'Kudüs gerginliği' uyarısı
Filistin Yönetimi'nden İsrail'e "Kudüs gerginliği" uyarısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Bülent Turan Mustafa Demir Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Gülşen Hande Erçel Kadir Doğulu Gelinim Mutfakta
Spor Ali Koç Metin Oktay Fatih Terim Gökhan Gönül Şaban Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İsrail güçleri Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı'nda Filistinlilere müdahale etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 02:10:57. #1.16#

title