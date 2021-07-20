İsrail güçleri, bayramı kutlayan Filistinliler'e saldırdı

- İsrail güçleri, bayramı kutlayan Filistinlilere saldırdı İsrail güçleri, Kudüs'teki Bab Al-Amud bölgesinde Kurban Bayramı'nı kutlayan Filistinlilere saldırarak 7 Filistinliyi gözaltına aldı.

- İsrail güçleri, bayramı kutlayan Filistinlilere saldırdı

KUDÜS - İsrail güçleri, Kudüs'teki Bab Al-Amud bölgesinde Kurban Bayramı'nı kutlayan Filistinlilere saldırarak 7 Filistinliyi gözaltına aldı.

Kudüs'teki Bab Al-Amud bölgesinde Kurban Bayramı'nı kutlamak için Filistinliler yollara akın etti. Yüzlerce çocuğun katıldığı kutlamalarda Filistin milli marşı okundu. Kutlamalar sırasında Filistinliler Kudüs'ün Filistin devletinin başkenti kalacağını vurgularken, Filistin ulusal şarkılarını söyledi. Kutlamalar devam ederken kalabalığa müdahale eden İsrail güçleri, çok sayıda Filistinli'ye saldırdı. Olayda 7 Filistinlinin gözaltına alındığı aktarıldı. Son iki gün içinde İsrail güçlerinin Kurban Bayramı için hazırlıklar yapan Filistinlilere defalarca saldırdığı da kaybedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamad Alnajjar