İsrail güçleri 13 yaşında çocuğa biber gazıyla saldırdı
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İsrail güçleri 13 yaşında çocuğa biber gazıyla saldırdı

İsrail güçleri 13 yaşında çocuğa biber gazıyla saldırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İsrail güçleri ve Filistinliler arasında tansiyon artmaya devam ederken, İsrail güçlerinin El Halil kentinde biber gazıyla müdahale ettiği 13 yaşında Moataz Al-Zrou yaşadığı zor anları anlattı.

İsrail güçleri ve Filistinliler arasında tansiyon artmaya devam ederken, İsrail güçlerinin El Halil kentinde biber gazıyla müdahale ettiği 13 yaşında Moataz Al-Zrou yaşadığı zor anları anlattı.

İsrail güçleri ve Filistinliler arasında Kudüs'te yaşanan çatışmalarda tansiyon artmaya devam ederken, Batı Şeria'nın El Halil kentinde yaşayan Filistinliler de Kudüs'teki olaylara tepki göstererek sokaklara döküldü. 15 Nisan'da İsrail güçleri ve Filistinliler arasında El Halil'de şiddetli çatışmalar yaşandı. El Halil'de yaşanan olaylar sırasında orantısız güç kullanan İsrail güçleri 13 yaşındaki Moataz Al-Zrou'a biber gazı ile müdahale etti.

Moataz Al-Zrou'a o anları anlatarak, "Ben sadece bisikletimi arıyordum. İsrailli polisin bisikletimi nerede olduğunu biliyor diye ona sormaya gittim. Sonra bana aniden biber gazı ile saldırdı" dedi.

Moataz Al-Zrou'nun babası Saad Eddin Al-Zrou ise, "Çocuğuma biber gazı attılar. Yardım etmeye bile hiç kimse gelmedi. Sokakta koşarak, bizi hastaneye götürebilecek bir aracı durdurmaya çalıştım. Çocuğum tek bir kelime bile söylemedi onlara, sebepsiz saldırdı. Olayın ardından kanıt olsun diye ben görüntü çektim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İsrail güçleri Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da teravih namazı kılan Filistinlilerin toplanmaları ve oturmalarını engellemek amacıyla Şam Kapısı'nda 13 Nisan'da barikatlar kurmuştu. Barikatların kurulmasını reddeden Filistinliler, İsrail güçleri ile günlerdir çatışıyor. 13 gündür şiddetli bir şekilde süren çatışma ve arbede sonucu Filistinli gençler dün gece saatlerinde barikatları kaldırmayı başardı. İsrail güçleri, Filistinli gençlere müdahale etmeyip barikatların kaldırılmasına müsaade etmişti.

(Sari Jaradat/İHA)

İsrail güçleri 13 yaşında çocuğa biber gazıyla saldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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