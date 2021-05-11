İsrail Gazze'ye yeni saldırı düzenledi, Hamas Tel Aviv'e 130 roket attı
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İsrail Gazze'ye yeni saldırı düzenledi, Hamas Tel Aviv'e 130 roket attı

İsrail Gazze'ye yeni saldırı düzenledi, Hamas Tel Aviv'e 130 roket attı
Anadolu Ajansı / Turgut Alp Boyraz - Haberler | Güncel

İsrail ve Filistin arasında tırmanan gerilimde İsrail ordusunun Gazze'ye hava saldırısı düzenleyerek meskun alanda bir binayı vurmasının ardından Hamas Hareketi Tel Aviv'e 130 roket attı, 3 kişi yaralandı.

İsrail'in Filistin'e yönelik zulmü devam ederken, Filistin tarafından da İsrail'e karşılık gelmeye başladı.

HAMAS'IN SALDIRISINDA 3 KİŞİ YARALANDI

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Tel Aviv'in güneyindeki Holon bölgesine düşen roketler nedeniyle 3 kişinin yaralandığını bildirdi. İsrail'in güneyindeki Aşdod'dan kuzeydeki Hayfa'ya kadar birçok bölgede uyarı sirenleri çaldı.

Hamas'ın önceki saldırısında da 2 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı.

İSRAİL YİNE GAZZE'Yİ VURDU

İsrail'in düzenlediği son hava saldırısının Gazze Şeridi'nin batısına gerçekleştiği belirtilirken, saldırıda ölü ya da yaralı olup olmadığı bilgisi paylaşılmadı.

Bu arada Hamas, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e 130 roket attığını açıkladı.

İSRAİL'İN SİVİLLERİ HEDEF ALDIĞI SALDIRIDA ÖLÜ SAYISI 28'E YÜKSELDİ

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için dün yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun saldırılarında 10'u çocuk, 1'i kadın 28 Filistinli şolmuş, Gazze'den atılan roketler nedeniyle de 2 İsrailli kadın hayatını kaybetmişti.

Hamas'ın düzenlediği saldırılarda ise 2 İsrailli öldü, 8 kişi yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgut Alp Boyraz

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