İsrail Gazze'ye açılan sınır kapılarını kapattı
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İsrail Gazze'ye açılan sınır kapılarını kapattı

Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

Tel Aviv yönetimi, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne İsrail'den ticari ürün girişinin sağlandığı Kerm Ebu Salim ile yolcu geçişi için kullanılan Beyt Hanun (Erez) sınır kapılarını kapatma kararı aldı.

Tel Aviv yönetimi, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne İsrail'den ticari ürün girişinin sağlandığı Kerm Ebu Salim ile yolcu geçişi için kullanılan Beyt Hanun (Erez) sınır kapılarını kapatma kararı aldı.

İsrail'in 10 Mayıs'ta başlattığı 11 gün süren saldırılarının ardından haber için Gazze'ye geçmek isteyen yabancı gazeteciler de İsrail engeline takıldı.

AA Kudüs ekibinin de aralarında bulunduğu 15 yabancı gazetecinin Gazze'ye geçişine "güvenlik endişesiyle" izin verilmedi.

Sınırda saatlerce bekletilen gazeteciler, Beyt Hanun'un kapatılmasıyla geri dönmek zorunda kaldı.

Gazetecilere bilgi veren İsrailli yetkililer, kapıların ne zaman açılacağına ilişkin bilgi sahibi olmadıklarını dile getirdi.

İki milyondan fazla Filistinlinin yaşadığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, 7 sınır kapısından 6'sı İsrail'in, biri Mısır'ın kontrolünde bulunuyor.

İsrail yönetimi, ordu güçlerinin giriş çıkışı için kullandığı Karare Sınır Kapısı'nı 2005'te, diğer 3 kapıyı ise 2007'de kapattı. İsrail, şu an ticari ürünlerin geçişi için Kerm Ebu Salim ve yolcu geçişi için Beyt Hanun Sınır Kapısı'nın çalışmasına izin veriyor.

İsrail Gazze'ye açılan sınır kapılarını kapattı
İsrail Gazze'ye açılan sınır kapılarını kapattı
İsrail Gazze'ye açılan sınır kapılarını kapattı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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