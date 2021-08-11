İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'ten "normalleşme" sonrası Fas'a ilk ziyaret
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İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'ten "normalleşme" sonrası Fas'a ilk ziyaret

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'ten 'normalleşme' sonrası Fas'a ilk ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Fas ile ilişkileri normalleştirme kararının ardından Fas'a ilk resmi ziyaretini gerçekleştirmek üzere başkent Rabat'a geldi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Fas ile ilişkileri normalleştirme kararının ardından Fas'a ilk resmi ziyaretini gerçekleştirmek üzere başkent Rabat'a geldi.

İsrail ile Fas arasında ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varılmasının ardından İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Fas'a ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Lapid, beraberinde Refah ve Sosyal Hizmetler Bakanı Meir Cohen, Knesset Dışişleri ve Savunma Komitesi Başkanı Ram Ben Barak ve Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Alon Oshby ile birlikte Fas'ın başkenti Rabat'a geldi. Lapid'in bugün Faslı mevkidaşı Nasser Bourita ile görüşmesi, yarın da Rabat'ta İsrail diplomatik temsilciliğinin resmen açması bekleniyor.

Öte yandan Fas, BAE, Bahreyn ve Sudan'dan sonra geçtiğimiz yıl eski ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda İsrail ile diplomatik ilişkilerini normalleştirme konusunda anlaşan 4'üncü Arap ülkesi olmuştu. İsrail ve Fas, 10 Aralık 2020'de tam diplomatik ilişki kurulması için anlaşmıştı.

(Hamad Alnajjar/İHA)

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'ten 'normalleşme' sonrası Fas'a ilk ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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