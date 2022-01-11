İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Covid-19'a yakalandı - Haberler
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İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Covid-19'a yakalandı

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Covid-19'a yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in Covid-19'a yakalandığı bildirildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in Covid-19'a yakalandığı bildirildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi. Lapid'in kendini iyi hissettiği ve evinde karantinada olduğu ifade edilerek, Lapid'in virüsü güvenlik ekibinden bir kişiden kaptığının tahmin edildiği aktarıldı.

Lapid yaptığı açıklamada, "Kendimi harika hissediyorum çünkü aşı oldum. Gidin aşı olun, maskelerinizi takın, bunu birlikte atlatacağız" dedi.

Öte yandan geçtiğimiz sene 26 Aralık'ta İsrail Başbakanı Naftali Bennett, 14 yaşındaki kızının Covid-19'a yakalanmasının ardından kabine toplantısından ayrılarak kendisini karantinaya almış, daha sonra yapılan testin negatif çıktığı bildirilmişti.

(İHA)

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Covid-19'a yakalandı

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