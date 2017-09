İsrail'den Suriye'deki Hava Saldırısına Doğrulama

İsrail yönetimi, Suriye'nin Hama kentine bağlı Masyaf beldesinde rejime ait silah yapım ve geliştirme merkezine gece saatlerinde hava saldırısı düzenlediği yönündeki haberleri doğruladı.



İsrail'in Kanal10 televizyonuna konuşan Savunma Bakanı Avigdor Liberman, "Hama'da gelişmiş füze üretim üssü hedef alındı. Biz macera peşinde değiliz, ancak güvenliğimiz için her şeyi yaparız ve kendimizi savunmak için her zaman hazırız." dedi.



İsrail'in kırmızı çizgilerine vurgu yapan Liberman, şöyle devam etti:



"Düşmanlarımızın bize zarar vermesini önleme ve hatta İsrail vatandaşlarına zarar verme olanaklarını dahi engelleme konusunda kararlıyız. İsrail, kimsenin güvenliği konusunda koyduğu kırmızı çizgileri geçmesine izin vermeyecektir."



Suriye rejimine bağlı resmi haber ajansı SANA, İsrail savaş uçaklarının, Lübnan hava sahasını kullanarak saat 02.42'de Hama'nın Masyaf beldesi yakınlarındaki rejim karargahını vurduğunu ve saldırıda iki Suriye askerinin öldüğünü duyurmuştu.



İsrail basını da sabah saatlerinde Suriye ve Lübnan kaynaklarına dayanarak verdiği haberlerde, İsrail'in Hama'da Suriye rejimine ait askeri bir noktayı hedef aldığını duyurmuş, ancak İsrail'in resmi kanallarından konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştı.



Masyaf, rejimin kimyasal silah tesislerinden birinin yer aldığı bölge olarak biliniyor.



İsrail'in Suriye rejimine yönelik hava saldırıları



İsrailli kaynaklar ve ordunun daha önce yayımladığı birçok raporda, İsrail Hava Kuvvetleri'nin Suriye'de Lübnan Hizbullahı'na silah taşıyan konvoyları hedef aldığı kaydedilmişti.



İsrail'in eski Hava Kuvvetleri Komutanı Amir Eshel de daha önce yaptığı konuşmada, "İsrail, Suriye içinde son 5 yıl içinde Hizbullah'a ve diğer cephelerdeki gruplara silah taşıyan konvoylara onlarca saldırı düzenledi." diye konuşmuştu. Eshel söz konusu saldırıların 100'e yakın olduğunu belirtmişti.



Ayrıca iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman Suriye ve Golan Tepeleri'nden, topraklarına roket atıldığını ileri süren İsrail, İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.