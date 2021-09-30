İsrail'den Bahreyn'e ilk resmi ziyaret - Haberler
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İsrail'den Bahreyn'e ilk resmi ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
İsrail'den Bahreyn'e ilk resmi ziyaret

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, İsrail tarafından yapılan ilk resmi ziyaret kapsamında Bahreyn'e geldi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, İsrail tarafından yapılan ilk resmi ziyaret kapsamında Bahreyn'e geldi.

İsrail ve Bahreyn arasında yapılan ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasının ardından ilk kez bir İsrailli bakan ülkeye resmi ziyaret gerçekleştiriyor. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, bugün resmi bir ziyaret için Bahreyn'e geldi. Manama Havalimanı'na iniş yapan Lapid, Bahreynli yetkililer tarafından karşılandı. Lapid, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bahreyn'e geldik. İsrail'in krallığa ilk resmi ve tarihi ziyaretini temsil etmekten gurur duyuyoruz. Sıcak karşılama için teşekkür ederiz" dedi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Lapid ve Bahreynli mevkidaşı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani ile Manama'daki İsrail büyükelçiliğinin açılışını yapacak ve ikili anlaşmalar imzalayacak.

İki ülke arasında uçuşlar başlıyor

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan başka bir açıklamada ise, iki ülke arasında Bahreyn merkezli Gulf Air tarafından gerçekleştirilecek haftalık 2 uçuş için bir anlaşma imzalanacağı belirtildi. İki ülke arasında uçuş hattının açılışını yapacak olan İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Idan Roll, "Bahreyn, İsrail devleti için önemli bir ticari destinasyondur ve iki ülke arasında uçuş hattı açılması, İsrail ekonomisine büyük katkı sağlayacak önemli bir stratejik adımdır" dedi.

İsrail ile Bahreyn arasında eski ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı. - MANAMA

İsrail'den Bahreyn'e ilk resmi ziyaret

İsrail'den Bahreyn'e ilk resmi ziyaret

İsrail'den Bahreyn'e ilk resmi ziyaret

İsrail'den Bahreyn'e ilk resmi ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: İsrail'den Bahreyn'e ilk resmi ziyaret - Haberler
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