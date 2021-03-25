İsrail'den akılalmaz hata! Koronavirüs haritasında gizli askeri üsleri de paylaştılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İsrail'den akılalmaz hata! Koronavirüs haritasında gizli askeri üsleri de paylaştılar

Haberler.com - Haberler | Dünya
İsrail'den akılalmaz hata! Koronavirüs haritasında gizli askeri üsleri de paylaştılar

İsrail koronavirüs testlerinin yapıldığı yerleri gösteren haritayı paylaşırken çok büyük bir hataya imza attı. Korona haritasında gizli askeri üslerin yerlerini de paylaşan İsrail, hatayı fark etmesinin ardından haritayı hızlı bir şekilde internetten kaldırdı.

Nüfusunun yarısından fazlasına koronavirüs aşısı yapan İsrail önemli bir güvenlik zafiyetine neden olabilecek bir hataya imza attı.

Koronavirüs testlerinin yapıldığı yerleri gösteren bir harita yayınlayan İsrail bu haritada askeri üslere de yer verdi. Ancak ülke basınında yer alan haberlere göre, bu üsler arasında "gizli" olarak sınıflandırılan yerlere de yer verildi.

SADECE KONUMLARI DEĞİL SINIRLARI VE İSİMLERİ DE PAYLAŞILDI

Başka bir deyişle İsrail ordusu ve askerî istihbaratına ait gizli üsler internete yüklenen bu harita nedeniyle ifşa oldu. Söz konusu haritada üslerin sadece konumları değil; sınırları, ve isimleri gibi bilgileri de ortaya çıktı.

İNTERNETTEN KALDIRILDI

Hatanın fark edilmesinden sonra harita internetten kaldırıldı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Kandemir Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Jülide Sarıeroğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Binnur Kaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Mert Günok Erol Bulut Bülent Uygun Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İsrail'den akılalmaz hata! Koronavirüs haritasında gizli askeri üsleri de paylaştılar - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 12:12:38. #1.15#
title