İsrail'de parlamento seçimleri başladı
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İsrail'de parlamento seçimleri başladı

23.03.2021 12:39 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:46
İsrail'de parlamento seçimleri başladı

İsrail halkı, erken parlamento seçimleri için sandık başına giderek oy kullanmaya başladı.

İsrail halkı, erken parlamento seçimleri için sandık başına giderek oy kullanmaya başladı. Son 2 yılda 4'üncü kez seçimin yapıldığı ülkede 6 buçuk milyon kişi oy kullanabilecek.

İsrail'de, halk 2 yılda 4'üncü kez parlamento seçimleri için sandık başına gidiyor. Sabah erken saatlerinde parlamentoda görev alacak milletvekilleri belirlemek için sandık başına giden seçmen oy kullanmaya başladı. İsrail'in farklı bölgelerinde yaşayan 6 milyon 578 bin 84 seçmen kurulan 13 bin 685 sandık merkezinde oy kullanabilecek. Seçimde 38 parti yarışıyor. Oy kullanma sırasında olayların yaşanmaması için pek çok sandık merkezinde polis ekipleri görev yapıyor. İlk sonuçların yarından itibaren açıklanmaya başlaması bekleniyor.

KORONA VİRÜS VAKALARI ÖZEL SANDIK MERKEZLERİNDE OY KULLANACAK

Korona virüs salgını gölgesinde gerçekleştirilen seçimde, korona olanların oy kullanması için 750 özel sandık merkezi de açıldı. Hastanelerde yatan korona hastaları hastanelerde kurulan sandıklarda, karantinada olan kişilerde kendileri için kurulan özel merkezlerde oy kullanabilecek. Karantinada olan seçmenlerin sandık başına gitmek için toplu taşıma kullanmaları yasaklanırken ulaşımları özel araçlarla sağlanacak.

Öte yandan, bugün yapılan İsrail genel seçimleri nedeniyle İsrail ile Batı Şeria ve Gazze'ye tüm giriş çıkışların kapatılmıştı.

(İHA)

İsrail'de parlamento seçimleri başladı
İsrail'de parlamento seçimleri başladı
İsrail'de parlamento seçimleri başladı
İsrail'de parlamento seçimleri başladı
İsrail'de parlamento seçimleri başladı
İsrail'de parlamento seçimleri başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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