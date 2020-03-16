İsrail'de korona virüsü vakaları 255'e ulaştı İsrail Sağlık Bakanlığı'nın bugün 42 yeni korona virüsü vak'asını daha duyurması ile toplam vak'a sayısı 255'e ulaştı.

İsrail Sağlık Bakanlığı'nın bugün 42 yeni korona virüsü vak'asını daha duyurması ile toplam vak'a sayısı 255'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 4 kişi hastaneden taburcu edilirken 5 kişinin ise durumunun kritik olduğunu kaydedildi. Hastalar arasında 19 kişinin sağlık çalışanı, 5 kişinin ise asker olduğu belirtildi. Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun korona virüsü test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.

İsrailli Başbakan'ın hakkında açılan yolsuzluk davasının 17 Mart'ta görüşülmesi planlanırken korona virüsü salgını endişesi ile ileri bir tarih olan 24 Mayıs'a ertelendi.

Başbakan Netanyahu, korona virüsüne karşı alınan bir dizi yeni önlemi duyurdu. Korona virüsü salgınını önlemek amacıyla toplu yapılan tüm etkinliklerin askıya alındığını bildirdi. Tüm kafe, restorant, otel, alışveriş merkezi ve eğlence alanlarının kapatıldığını öte yandan süpermarket, banka, eczane ve benzin istasyonlarının ise açık olacağını açıkladı. Toplu taşıma hizmetlerinin ise normal seyrinde devam edeceğini duyurdu. İsrail yönetimi daha önceden de korona virüsü salgınından korunmak için Kral Hüseyin Köprüsü kapatmış. Batı Şeria ve Ürdün ile bağlantısını kesmişti. Başbakan Netanyahu ise ülkeye gelenlerin 14 gün karantina uygulanacağını duyurmuştu.

Çin'in Wuhan kentinde Aralık ayında başlayan korona virüsü salgını şu an 158 ülkede yayılmış durumda, dünya çapında korona virüsü vak'a sayısı 173 bin 167 kişiye ulaştı. Korona virüsü kaynaklı ölümler ise 6 bin 664 kişiye çıktı.

(İHA)

Kaynak: İHA