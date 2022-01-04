İsrail'de helikopter düştü
İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kenti açıklarında bir helikopterin düştüğü bildirildi.
İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kenti açıklarında bir helikopterin düştüğü bildirildi.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, pazartesi akşamı Hayfa sahili açıklarında bir helikopterin düşmesi üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.
Yediot Aharonot gazetesi de helikopterin Hayfa'daki Deniz Araştırmaları Merkezi açıklarında düştüğünü belirtti.
Helikopterden 3 kişinin yaralı olarak çıkarıldığı ve aynı kentteki Rambam Hastanesi'nde tedavi altına alındıkları kaydedildi.
Helikopterdeki kişiler ve sağlık durumlarına ilişkin bilgi verilmezken, sosyal medyada dolaşan görüntülerde, kayıp mürettebatın bulunması için bölgede işaret fişeği kullanıldığı görülüyor.
İsrail resmi makamlarından konuya dair henüz resmi açıklama yapılmadı.