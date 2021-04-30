İsrail'de akıl almaz olay: Atını asansörle yukarı çıkarmaya çalıştı
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İsrail'de akıl almaz olay: Atını asansörle yukarı çıkarmaya çalıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İsrail'de lüks bir apartman dairesinde oturan arkadaşını ziyarete giden bir adam, atını çalınmasından korktuğu için yanında götürmek istedi ve asansörle yukarı çıkarmaya çalıştı.

İsrail'de lüks bir apartman dairesinde oturan arkadaşını ziyarete giden bir adam, atını çalınmasından korktuğu için yanında götürmek istedi ve asansörle yukarı çıkarmaya çalıştı.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de sıra dışı bir olay yaşandı. Kentte bulunan lüks bir apartmanda oturan bir kişi, atını da yanında götürmek istedi. Atı yukarı çıkarabilmek için asansöre bindirmeye çalışan adam, kapı tam kapanmadığı için başarılı olamadı. Olay, güvenlik kameralarına anbean yansırken, apartman sakinlerinin şikayetçi olması üzerine atın sahibi ve yanındaki arkadaşı gözaltına alındı.

Atın sahibi polise verdiği ifadede, "Bir arkadaşı ziyarete geldim. Binaya at getirmemin sorun olacağını düşünmemiştim, at getirmenin yasak olduğu hiçbir yerde yazmıyordu. Dışarıda bırakamazdım, pahalı bir at. Dışarıda bıraksaydım çalınabilirdi" dedi.

Polis, olayda atın zarar görüp görmediğini araştırmaya devam ederken, Tel Aviv Belediyesi de veterinerlerden konuyu incelemesini istedi.

(Muhammed Rabah/İHA)

İsrail'de akıl almaz olay: Atını asansörle yukarı çıkarmaya çalıştı
İsrail'de akıl almaz olay: Atını asansörle yukarı çıkarmaya çalıştı
İsrail'de akıl almaz olay: Atını asansörle yukarı çıkarmaya çalıştı
İsrail'de akıl almaz olay: Atını asansörle yukarı çıkarmaya çalıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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