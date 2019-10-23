İsrail Cumhurbaşkanı, hükümeti kurma görevini Gantz'a verdi
İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun gerekli desteği bulamamasının ardından koalisyon hükümetini kurma yetkisini Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'a verdi.
İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun gerekli desteği bulamamasının ardından koalisyon hükümetini kurma yetkisini Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'a verdi.
Rivlin, 17 Eylül'deki genel seçimleri önde tamamlayan Netanyahu'nun rakibi Gantz'ı, Batı Kudüs'teki Cumhurbaşkanlığında kabul ederek yeni koalisyon hükümetini kurmakla görevlendirdi. Euronews.com'da Görüntüle