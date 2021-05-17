İsrail, saldırılarına tepki gösteren Bella Hadid'e adeta savaş açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsrail, saldırılarına tepki gösteren Bella Hadid'e adeta savaş açtı

İsrail, saldırılarına tepki gösteren Bella Hadid'e adeta savaş açtı
Haberler.com - Haberler | Magazin

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, İsrail'in Filistin halkına ve bölgede haber yapmaya çalışan gazetecilere yönelik saldırılara sessiz kalmayan isimlerin başında yer aldı. İsrail devletinin resmi Twitter hesabından adeta saldırıları kınayan bir yürüyüşe katılan Hadid'e saldırı yapıldı.

Filistin asıllı Amerikalı model Bella Hadid, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstererek, New York kentinde düzenlenen Filistin'e destek protestosuna katıldı. O anlarda sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Hadid, bir kısım takipçilerinin eleştiri hedefi oldu.

İSRAİL DEVLETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA ÇALIŞMAKLA SUÇLANDI

Yapılan paylaşımda Bella Hadid'in dün Brooklyn'deki gösterilerde çekip sonra da sosyal medya hesabından paylaştığı videoya da yer verildi. Paylaşımda Hadid'in bu davranışlarının İsrail devletinin ortadan kaldırılması çağrısı olduğu savunuldu. Paylaşımda "Bella Hadid gibi ünlüler Yahudilerin denize dökülmesini savunduklarından bu İsrail devletinin ortadan kaldırılması çağrısı anlamına gelir. Bu İsrail- Filistin sorunu olmamalı. Bu bir insanlık sorunu olmalı. Yazıklar olsun sana" cümleleri yer aldı.

İsrail, saldırılara tepki gösteren Bella Hadid'e adeta savaş açtı

GÖSTERİLERE KATILMIŞTI

New York'ta yapılan gösterilerde çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan model, "Şu an böyle hissediyorum. Bu kadar güzel, zeki, saygılı, sevgi dolu, kibar ve cömert Filistinlinin etrafında olmak... Bütün hissettiriyor. Filistin özgür kalana kadar Filistin'e özgürlük" ifadelerini kullanmıştı.

İsrail, saldırılara tepki gösteren Bella Hadid'e adeta savaş açtı
Bella Hadid, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına sosyal medyasından verdi veriştirdi
Bella Hadid, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına sosyal medyasından verdi veriştirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Sergey Lavrov Mustafa Şentop Mustafa Destici Fahrettin Altun
Magazin Tarkan Sibel Can Jennifer Lopez Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Ozan Tufan Gökhan Töre Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İsrail, saldırılarına tepki gösteren Bella Hadid'e adeta savaş açtı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.05.2021 15:30:34. #1.11#

title