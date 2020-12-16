Netanyahu, Mossad'a yeni başkan atadı! Kimliği güvenlik nedeniyle "D" olarak açıklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Netanyahu, Mossad'a yeni başkan atadı! Kimliği güvenlik nedeniyle "D" olarak açıklandı

16.12.2020 07:51 | Son Güncelleme: 16.12.2020 08:14

İsrail Başbakanı Netanyahu, Dış İstihbarat Servisi Mossad'a mevcut başkan Yossi Cohen'in yardımcısını atama kararı aldı. Yeni başkanın kimliği güvenlik nedeniyle yalnızca "D" harfiyle belirtildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan Binyamin Netanyahu, Mossad'ın başkanını değiştirdi.

GÜVENLİK NEDENİYLE KİMLİĞİ KODLANDI

Mossad Başkanlığına 2016 yılında getirilen Cohen'in yakın zamanda emekliye ayrılacağı vurgulanan açıklamada, yeni başkanın kimliği ise güvenlik nedeniyle sadece "D" harfiyle belirtildi.

Cohen, son dönemde İsrail ile Arap ülkeleri arasında yaşanan normalleşme sürecinde önemli rol oynamıştı.

TAKVİM NETLEŞMEDİ

İsrail hükümetinin, Mossad'ın yeni başkanı "D"nin atama kararını onaylama takvimi ise henüz netleşmedi.

Netanyahu, Mossad'a yeni başkan atadı! Kimliği güvenlik nedeniyle 'D' olarak açıklandı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Gülben Ergen Defne Samyeli Ayşegül Yıldız
Spor Erol Bulut Samet Aybaba Kylian Mbappe Malcolm Thomas İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ankara Galatasaray Cumhurbaşkanı Türkiye Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Netanyahu, Mossad'a yeni başkan atadı! Kimliği güvenlik nedeniyle "D" olarak açıklandı | Haberler.com Dünya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 08:14:40. #1.14#
title