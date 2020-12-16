Netanyahu, Mossad'a yeni başkan atadı! Kimliği güvenlik nedeniyle "D" olarak açıklandı
İsrail Başbakanı Netanyahu, Dış İstihbarat Servisi Mossad'a mevcut başkan Yossi Cohen'in yardımcısını atama kararı aldı. Yeni başkanın kimliği güvenlik nedeniyle yalnızca "D" harfiyle belirtildi.
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan Binyamin Netanyahu, Mossad'ın başkanını değiştirdi.
GÜVENLİK NEDENİYLE KİMLİĞİ KODLANDI
Mossad Başkanlığına 2016 yılında getirilen Cohen'in yakın zamanda emekliye ayrılacağı vurgulanan açıklamada, yeni başkanın kimliği ise güvenlik nedeniyle sadece "D" harfiyle belirtildi.
Cohen, son dönemde İsrail ile Arap ülkeleri arasında yaşanan normalleşme sürecinde önemli rol oynamıştı.
TAKVİM NETLEŞMEDİ
İsrail hükümetinin, Mossad'ın yeni başkanı "D"nin atama kararını onaylama takvimi ise henüz netleşmedi.