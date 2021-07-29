İsrail askerlerinden 12 yaşındaki Filistinli çocuğun cenaze töreni sonrası Filistinlilere müdahale: 12 yaralı
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İsrail askerlerinden 12 yaşındaki Filistinli çocuğun cenaze töreni sonrası Filistinlilere müdahale: 12 yaralı

İsrail askerlerinden 12 yaşındaki Filistinli çocuğun cenaze töreni sonrası Filistinlilere müdahale: 12 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da dün çıkan olaylarda hayatını kaybeden 12 yaşındaki Filistinli çocuğun cenaze töreninin ardından Filistinlilere müdahale ederken 12 Filistinliyi yaraladı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da dün çıkan olaylarda hayatını kaybeden 12 yaşındaki Filistinli çocuğun cenaze töreninin ardından Filistinlilere müdahale ederken 12 Filistinliyi yaraladı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El-Halil kentinde dün çıkan olaylarda İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 12 yaşındaki Filistinli bir çocuk hayatını kaybetmişti. Filistinli çocuk için bugün cenaze töreni düzenlenirken, tören sonrasında İsrail askerleri ve törene katılan Filistinliler arasında arbede çıktı. İsrail askerleri, Filistinlilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermi ile müdahale etti. Olayda 1'i ağır olmak üzere 12 Filistinli yaralandı. Başından ve karnından gerçek mermiyle ağır yaralanan bir Filistinli, El-Halil'deki Al-Mizan Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan İsrail askerleri, dün işgal altındaki El-Halil'de 12 yaşında bir Filistinli çocuğu gerçek mermiyle vurmuştu. Göğsünden ağır şekilde yaralanan çocuğun hastaneye kaldırıldığı ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin El-Halil kentinde 12 yaşındaki Filistinli Muhammed El-Alaami vurarak öldürdüğü bildirilmişti. - EL HALİL

İsrail askerlerinden 12 yaşındaki Filistinli çocuğun cenaze töreni sonrası Filistinlilere müdahale: 12 yaralı
İsrail askerlerinden 12 yaşındaki Filistinli çocuğun cenaze töreni sonrası Filistinlilere müdahale: 12 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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İsrail askerlerinden 12 yaşındaki Filistinli çocuğun cenaze töreni sonrası Filistinlilere müdahale: 12 yaralı - Haberler
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