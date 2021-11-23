İsrail, 5-11 yaş aralığındaki çocukları Kovid-19'a karşı aşılamaya başladı - Haberler
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İsrail, 5-11 yaş aralığındaki çocukları Kovid-19'a karşı aşılamaya başladı

AA / Enes Canlı - Haberler | Güncel

İsrail'de 5-11 yaş aralığındaki çocukların yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmasına başlandı.

İsrail'de 5-11 yaş aralığındaki çocukların yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmasına başlandı.

Bu yaş aralığındaki çocuklar için BioNTech- Pfizer aşısının normal dozunun üçte birinin kullanılacağı bildirildi.

İsrail hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Naftali Bennett da 9 yaşındaki en küçük oğlu David'i ilk doz aşısını yaptırmak üzere Herzliya şehrinde bulunan bir kliniğe götürdü.

Bennett, ailelere çocuklarını aşılatmaları çağrısı yaparak, aşının güvenli olduğunu ve çocukları koruduğunu söyledi.

İsrail, 5-11 yaş aralığındaki çocukları Kovid-19'a karşı aşılamaya başladı

İsrail, 5-11 yaş aralığındaki çocukları Kovid-19'a karşı aşılamaya başladı

İsrail, 5-11 yaş aralığındaki çocukları Kovid-19'a karşı aşılamaya başladı

AA / Enes Canlı - Son Dakika Haberleri

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