İspir heyetinden ilçe gelişimine yönelik önemli ziyaret
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İspir heyetinden ilçe gelişimine yönelik önemli ziyaret

Erzurum'un kalkınması ve ülkesine katma değer sağlaması için çalışmalarına ara vermeden devam eden Atatürk Üniversitesi, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi doğrultusunda üniversite-toplum iş birliğini tesis etmek amacıyla görüşmelerine devam ediyor.

İspir heyetinden ilçe gelişimine yönelik önemli ziyaret
22.06.2020 16:33 | Son Güncelleme: 22.06.2020 16:45

Erzurum'un kalkınması ve ülkesine katma değer sağlaması için çalışmalarına ara vermeden devam eden Atatürk Üniversitesi, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi doğrultusunda üniversite-toplum iş birliğini tesis etmek amacıyla görüşmelerine devam ediyor.

Doğal ve kültürel güzellikleriyle Erzurum'un dikkat çeken ilçelerinden biri olan İspir'in yöneticileri ve temsilcileri, gelecek süreçte yapılacak çalışmalar ve iş birliklerine yönelik fikir alışverişinde bulunmak üzere, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.

İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Efeoğlu, CHP İlçe Başkanı Şahin Aydın, İYİ Parti İlçe Başkanı Baki Dursun, İspir Belediye Başkan Danışmanı Hasan İşler ile İspir Hamza Polat MYO Müdürü Prof. Dr. Mutlu Kundakçı ve Yüksekokul Sekreteri Osman Engin'in yer aldığı ziyarette, Rektör Çomaklı'nın konuğu olan yöneticiler, ilçede gerçekleştirilecek proje ve çalışmalar için Atatürk Üniversitesinden destek istediler.

İspir'in artık eğitim, turizm, tarım ve hayvancılık gibi alanlarda kabuğunu kırması gerektiğini belirten Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin başta eğitim alanında olmak üzere diğer alanlarda da desteğini artıracağını söyledi.

Özellikle tarım ve hayvancılık konusunda Ziraat ile Veteriner Fakültesi öğretim üyelerinin bölge yetiştiricileriyle iş birliği içerisinde olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin tüm birimleriyle toplumun daima yanında yer aldığını, talep edilmesi takdirde diğer alanlarda da yardıma hazır olduklarının altını çizdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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