İspir'de ayıdan kaçan kuzenler düşerek yaralandı
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İspir'de ayıdan kaçan kuzenler düşerek yaralandı

ERZURUM'un İspir ilçesi Sarıkonaklar Mahallesi Babanoz Yaylası'nda saldırgan ayıdan kaçan 2 kuzen, ormanlık alanda düşerek yaralandı.

İspir'de ayıdan kaçan kuzenler düşerek yaralandı
23.06.2020 23:17 | Son Güncelleme: 23.06.2020 23:21

ERZURUM'un İspir ilçesi Sarıkonaklar Mahallesi Babanoz Yaylası'nda saldırgan ayıdan kaçan 2 kuzen, ormanlık alanda düşerek yaralandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Sarıkonaklar Mahallesi Babanoz Yaylası'nda meydana geldi. Ahmet Kara (25) ile kuzeni Yusuf Kara (28) hayvanları ahıra getirmek üzere gittikleri Babanoz Yaylası'nda iddiaya göre ayıyla karşılaştı. Üzerlerine doğru gelen ayının saldırısından kurtulmak isteyen 2 kuzen, ormanlık alanda kaçmaya başladı. Koşarak kaçan iki kuzen, dengesini kaybederek düşüp, yuvarlandı. Kuzenler, haber verdikleri yakınlarınca İspir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan muayenede Yusuf Kara, eli ve kolundan yaralanırken, Ahmet Kara'nın ise vücudunda çatlaklar oluştuğu, kafası ve yüzünde yaralanmalar olduğu belirlendi. Kuzenler hastanede tedaviye alındı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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