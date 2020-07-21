ISPARTALI KADINLAR MEHTERAN TAKIMI KURDU
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ISPARTALI KADINLAR MEHTERAN TAKIMI KURDU

ISPARTA'da tamamı kadınlardan oluşan mehter takımı kuruldu.

21.07.2020 11:31 | Son Güncelleme: 21.07.2020 11:41

ISPARTA'da tamamı kadınlardan oluşan mehter takımı kuruldu. Temelleri yaklaşık 9 ay önce bir sünnet düğününde atılan ve 20 kadının yer aldığı mehter takımı ilgi gördü.

Isparta'da ev kadınlarından oluşan 20 kişilik grup, mehteran takımı kurdu. Kendilerine 'Erenler Mehteraniye Takımı' adını veren ve Isparta'da ilk mehteran takımını kuran Yaşar Erbil'in önderliğinde çalışmalarını sürdüren kadınlar, çevreden olumlu tepkiler alınca daha profesyonel hale gelebilmek için çalışmalarını da sıklaştırdı. Atabey ilçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan kursa katılan kadınlar geçen hafta kursu başarıyla bitirerek belgelerini aldı. Çalışmalarını il merkezinde sürdüren kadınlar mehter takımı, ilk profesyonel gösterisini de bir çiftin kına gecesinde gerçekleştirdi.

'GÖNÜLLÜ GRUBU OLUŞTURDUK'

Usta öğretici ve grubun kurucusu Yaşar Erbil, "Bu fikir geçen yıl ekim ayında oğlumun sünnet düğününde filizlendi. Kına gecesi kadınlara yönelik bir eğlenceydi ve 'biz neden kadınlardan oluşan bir mehteran takımıyla gösteri yapmıyoruz' diye eşim aklıma bu fikri soktu. Bizim erkek mehteran takımımızda görev yapan kardeşlerimizin eşlerinden, annelerinden oluşan bir gönüllü grubu oluşturduk ve bir gösteri hazırlandı. O günden sonra da bu duruma geldik" dedi.

'TÜRKİYE'DE TEK FAAL OLAN BİZİZ'

Ülke çapında kendileriyle birlikte 3 kadın mehteran takımı bulunduğunu ama diğer 2 takımın faaliyetlerini durdurduğu için şu an ülkenin tek kadın mehteranı olduklarını vurgulayan Yaşar Erbil, "İnşallah çok büyük hedeflerimiz var. Bizim tek şartımız çıkacağımız gösterilerin sadece kadınlara ait olmasıdır. Şimdilik Isparta'da yapılan faaliyetlerle gösterilerimizi sürdürüyoruz. İleride ülke çapında belirttiğimiz kıstaslarda tekliflere açığız" diye konuştu.

'HERŞEY BİR HEVESLE BAŞLADI'

Erenler Mehteraniye Takımı'nın Mehterbaşı Fatma Tarhan, her şeyin bir heves, bir istekle başladığından söz ederek, şöyle dedi:

"Hocamızın düğününe çıktığımızda çok olumlu tepkiler almamız üzerine bu işi buralara kadar getirdik. Gerçekten istenilen bir toplulukmuş. Ecdadımız olan Osmanlı'da neler yaşandıysa biz de Yaşar hocam sayesine bunu yaşayalım, yaşatalım istedik. İnanın o marşları söylerken, o günleri yaşıyoruz, gurur duyuyoruz. Tüm ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hep beraber çok güzel günlere imza atacağıma inanıyorum."

'OĞLUMA ÖZENDİM'

Mehteran takımında kösçü olarak görev yapan Hilal Kalaycı, oğlunun erkeklerden oluşan 'Erenler Mehteran Takımı'nda kösçü olarak görev yaptığını ve gösterisini her izlediğinde çok etkilendiğini anlattı. Hilal Kalaycı, "Sanırım o özentiyle bende bu istek uyandı ve bugün oğlumun işini yapıyor, çok da mutlu oluyorum. Mehteranın bu kadar ilgi görmesi askeri bando olmasından kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Zaten Farsça bir kelime olan Mehteran 'Mihter' sözcüğünden türemesi ve bizim aslımızı sürdürmemiz gerektiği mesajını veriyor. Biz de bir Osmanlı torunu olarak inşallah ve istek olmasından ötürü 'Erenler Mehteraniye' olarak devam etmek davamız oldu" dedi.

İKİZ ÇOCUKLARINDAN SONRA KENDİSİ DE MEHTERANDA

Kadınlar mehteran takımında görev alan bir başka ekip üyesi İclal Doğan'ın ikiz çocukları da Mehteran'da görev yapıyor. Çocuklarının gösterilerinden etkilenen anne İclal Doğan da ekipte görev almaktan oldukça mutlu olduğunu anlattı.

ISPARTALI KADINLAR MEHTERAN TAKIMI KURDU

Kaynak: DHA

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