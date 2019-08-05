ISPARTA Yalvaç'ta Kelek Festivali

Yalvaç'ta Kelek Festivali

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Kelek Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Yalvaç'a bağlı Özbayat köyünde üretilen keleklerin tanıtılması amacıyla muhtarlığın desteğiyle Kelek Festivali gerçekleştirildi. 2 gün süren etkinliğin ilk gününe AK Parti YSK Temsilcisi Isparta Milletvekili Recep Özel, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (İSUBÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Nurhan Yıldırım, siyaset ve iş dünyasından bazı isimlerle vatandaşlar katıldı.

Özbayat Muhtarı Emrullah Uçar, katılımlarından dolayı tüm konuklara teşekkür ederken, köylerinde bu yıl ilk kez düzenledikleri Kelek Festivali'nde amaçlarının köyde üretilen keleği dünyaya tanıtmak, konserve ve turşu sektöründe fabrika kurulmasını sağlamak olduğunu söyledi. Muhtar Uçar katılımcılara katkılarından dolayı plaket takdim etti.

ISUBÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Nuran Yıldırım, Türkiye'de 700 bin dekar alanda 1 milyon 770 bin ton kavun üretimi yapıldığını belirterek, Isparta'ya baktığımızda yaklaşık 3 bin dekar alanda 6 bin ton kavun üretimimiz var. Üretmek önemli değil artık günümüzde ürünleri pazarlamak daha önemli. Dolayısıyla üretilen kavunun ve daha önce olgunlaşmadan toplanan keleğin konserve sanayisinde yani yan sanayisinin kazandırıp, katma değer yaratması daha uygun olur, önünüzü açar diye düşünüyorum. Muhtarımız da bilgi verdi, şimdilik 100 dekarlık bir alanda üretim söz konusu. İnşallah bu tür organizasyonlar üretimin artmasına da katkı sağlar dedi.

ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, üniversite olarak Özbayat köyüne bilimsel anlamda her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını belirtti.

YSK AK Parti Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel, gayretlerinden ötürü Muhtar Emrullah Uçar'ı tebrik ederek, Bu tür organizasyonlar bir ürünün tanıtılması, marka haline getirilmesi bakımından çok önemli. Bakın bu festival yarın televizyonlarda, gazetelerde yer alacak, sosyal medya vasıtası ile tüm dünyaya duyurulacak ve bunu gören 'Özbayat'ın keleği meşhurmuş' diyecek. O zaman bu bir marka değeri kazanacak. Üretim artırılıp burada yan sanayisi oluşturulursa bu köyün sosyo-ekonomik yapısı da büyüyecek. O nedenle ben muhtarımızı tebrik ediyorum diye konuştu.

ŞARKICI GÜLLÜ SAHNEYE ÇIKMADI

Festivalin ilk gecesinde sahneye çıkması için muhtarlıkla anlaşan şarkıcı Güllü'nün kızının rahatsızlandığı gerekçesiyle konsere gelmekten vazgeçtiği duyuruldu. Parasını peşin alan şarkıcının sahneye çıkmaması üzerine noter çağırarak, tutanak düzenletileceğini belirten muhtar Emrullah Uçar, Ödediğimiz parayı geri almak için yasal yollara başvuracağız dedi.

Festivalin ilk gecesinde mahalli sanatçılar sahneye çıkarken, ikinci gece ise arabesk sanatçısı Hakkı Bulut konser verdi.

Kaynak: DHA