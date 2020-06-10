Isparta Vatan Mahallesi'ndeki karantina sona erdi
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Isparta Vatan Mahallesi'ndeki karantina sona erdi

Isparta'da Vatan Mahallesi'nde 2 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine uygulanan karantina, yeni vakaların çıkmaması üzerine bugün sona erdi.

Isparta Vatan Mahallesi'ndeki karantina sona erdi
10.06.2020 17:45 | Son Güncelleme: 10.06.2020 18:32

Isparta'da Vatan Mahallesi'nde 2 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine uygulanan karantina, yeni vakaların çıkmaması üzerine bugün sona erdi.

Isparta'da Vatan Mahallesi'nde ikamet eden 2 kişinin korona virüs testi pozitif çıkması üzerine enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla 234 Cadde, 230 Cadde, 4147 ve 4118 Sokakları arasını kapsayan bölge İl Hıfzısıhha Kurulunca 27 Mayıs'ta 14 gün süreyle karantinaya alınmıştı. Karantina sürecince yeni vakaların çıkmaması üzerine Vatan Mahallesi'nde 2 sokak ve 2 caddeyi kapsayan bölgedeki karantina uygulaması kaldırıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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