Isparta Valisi kim? Yeni Isparta valiisi kim oldu? Isparta Valisi neden görevden alınduı? Osman Kaymak kimdir?

ISPARTA (Haberler.com) - Isparta'da geçtiğimiz perşembe günü başlayan kar yağışı nedeniyle kentte hayat neredeyse durma noktasına geldi. Şehirde elektrikler kesilirken, kapanan yolları açmak için ekipler büyük çaba gösterdi. Günlerdir Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Isparta Valiliğinde ise görev değişimi yaşandı. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, koronavirüse yakalanmasının ardından geçici görevden alındı. Peki, Isparta Valisi kim? Yeni Isparta valisi kim oldu? Isparta Valisi neden görevden alındı?

YENİ ISPARTA VALİSİ KİM OLDU?

Isparta'da geçtiğimiz perşembe günü başlayan kar yağışı nedeniyle kentte hayat neredeyse durma noktasına geldi. Şehirde elektrikler kesilirken, kapanan yolları açmak için ekipler büyük çaba gösterdi. Günlerdir Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Isparta Valiliğinde ise görev değişimi yaşandı. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, koronavirüse yakalanmasının ardından geçici görevden alındı.

Seymenoğlu'nun yerine Ankara merkez Valisi Osman Kaymak görevlendirildi. Osman Kaymak daha önce Samsun Valiliği görevini yürütmüştü.

ÖMER SEYMENOĞLU KİMDİR?

Ömer Seymenoğlu, 20 Mayıs 1965 tarihinde Trabzon Sürmene'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Sürmene'de tamamladıktan sonra 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 27 Ekim 2018 tarih ve 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Isparta Valisi olarak atandı.

OSMAN KAYMAK KİMDİR?

Osman Kaymak, İçişleri Bakanlığı tarafından 18 Ocak 2017 tarihinde Tunceli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi. Tunceli Valiliği görevi ile Belediye Başkan Vekilliği görevlerini birlikte yürüttü. Osman Kaymak daha önce de Samsun Valisi olarak görev yapmıştı.

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