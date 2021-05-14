- Isparta'nın mor renkli zambak tarlalarında görsel şölen başladı
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- Isparta'nın mor renkli zambak tarlalarında görsel şölen başladı

İhlas Haber Ajansı / ALİ SERKAN AYGÜN - Haberler | Güncel

- Isparta'nın mor renkli zambak tarlalarında görsel şölen başladı Zambak yağının kilogramı 5 bin Euro'dan satılıyor Kuyucak muhtarı Gürol Yılmaz: "Görselliğinin yanında zambaktan elde edilen yağın iyi bir getirisi var" Isparta'da 'lavanta kokulu köy' olarak bilinen Kuyucak'ta turizmi öne...

- Isparta'nın mor renkli zambak tarlalarında görsel şölen başladı

Zambak yağının kilogramı 5 bin Euro'dan satılıyor

Kuyucak muhtarı Gürol Yılmaz: "Görselliğinin yanında zambaktan elde edilen yağın iyi bir getirisi var"

ISPARTA - Isparta'da 'lavanta kokulu köy' olarak bilinen Kuyucak'ta turizmi öne çekmek amaçlı dikilen zambaklar çiçek açtı. Görselliğinin dışında zambaktan elde edilen yağ kozmetik alanında kullanılırken, kilogram fiyatı yaklaşık 5 bin Euro'dan satılıyor.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak Köyü'nde lavanta turizmi öncesinde çiçek açan zambaklar, mor renkleriyle görsel şölen sunuyor. Köyde 60 dekar alanda deneme amaçlı dikilen zambaklar, görselliği ile kendisine hayran bırakıyor. Her sene yerli ve yabancı turistleri ağırlayan zambak tarlaları bu yıl pandemi tedbirleri kapsamında boş kaldı. Görselliğinin dışında kozmetik alanında kullanılan zambak yağı önemli bir değere sahip. Kurutularak çıkarılan zambak yağının kilogram fiyatı yaklaşık 5 bin Euro'dan satılıyor.

"60 dekarlık bir alanda zambak üretimimiz var"

Kuyucak Köyü muhtarı Gürol Yılmaz, köye zambak çiçeğinin deneme amaçlı Fas'tan getirildiğini söyledi. Zambağın köye uyum sağladığını ifade eden Yılmaz, "Köyümüz lavanta ile ünlü. Turizmi öne çekmek için zambak diktik. 60 dekarlık bir alanda zambak üretimimiz var. Bunu zamana yayarak daha da genişletmeye çalışacağız. 25 dekar daha yerimiz var. Oraya da dikeceğiz. Amacımız turizmi öne çekmekti, bunu da başardık. Ama bu sene pandemiden dolayı turist gelmedi. Normalde günde yüzlerce araç geliyordu. İnşallah pandemi biter ve buraya turizm için herkesi bekleriz" dedi.

"Yağının iyi bir getirisi var"

Zambak çiçeğinin görselliğinin yanında yağının da önemli bir değere sahip olduğuna değinen Yılmaz, "Yağı yumrusundan kurutma yöntemiyle alınıyor. Karanlık odalarda kurutuluyor. Ondan sonra yağı alınıyor. Tamamen kozmetik alanında kullanılıyor. İyi de getirisi var" diye konuştu.

- Isparta'nın mor renkli zambak tarlalarında görsel şölen başladı
- Isparta'nın mor renkli zambak tarlalarında görsel şölen başladı
- Isparta'nın mor renkli zambak tarlalarında görsel şölen başladı
- Isparta'nın mor renkli zambak tarlalarında görsel şölen başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ SERKAN AYGÜN

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