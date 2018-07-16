Isparta'nın Eğirdir, Senirkent ve Yenişarbademli İlçelerinde 15 Temmuz Etkinlikleri

Isparta'da düzenlenen Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, Eğirdir-Senirkent ve Yenişarbademli ilçelerinde de coşkulu bir şekilde icra edildi.

Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı hain ve kanlı bir darbe kalkışması gerçekleştirilen vatan hainlerine, düzenlenen etkinler ve anma programlarıyla cevap verildi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü'nde şehit ve gaziler rahmetle anıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Eğirdir'de 15 Temmuz saat 20.00'de Hükümet Meydanı'nda, şehitler içir anma töreni düzenlendi. Kurulan barkovizyonda 15 Temmuz'u anlatan film gösterimi ile başlayan programda, günün anlam ve önemin belirten konuşmayı Kaymakam Abdullah Akdaş yaptı.

Kaymakam Akdaş: "Türk Milleti, emsali görülmemiş bir zaferin kazanılmasını sağlamıştır"

Kaymakam Akdaş konuşmasında "15 Temmuz hain kalkışmanın 2.yıldönümünde, Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak ilan ettiğimiz bu önemli günde, sizlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Binlerce yıldır yaşadığımız bu coğrafyada nice savaşlar, nice afetler, nice yıkımlar yaşadık. Her defasında vatanımıza kahramanca sahip çıktık. 947 yıl önce Malazgirt'te Alp Arslan'ın Türkleştirdiği Anadolu toprakları, geçtiğimiz bin senede nice zafere, nice acıya, nice hainliğe sahne oldu. 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethiyle tarih sahnesine çıkan Türk Milleti, 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal'in yaktığı bağımsızlık ateşi ile dünya tarihinde emsali görülmemiş bir zaferin kazanılmasını sağlamıştır. Milletimizin kahramanlıklarla dolu tarihinden ders almayan hainler, 15 Temmuz 2016 gecesi kirli bir oyunu sahnelemeye çalıştılar. Kurtuluş Savaşında Nene Hatun'u, Maraşlı Sütçü İmam'ı, İzmir'i işgal eden Yunanlılara ilk kurşunu sıkan gazeteci Hasan Tahsin'i yetiştiren bu bereketli topraklar; 15 Temmuz gecesi de darbecilere karşı ilk kurşunu sıkan Ömer Halisdemir'i, henüz 15'inde olan Halil İbrahim Yıldırım'ı, Engin Tilbaç'ı da bağrından çıkarmıştır" dedi.

"Bayrağımız, vatanımız, atamız bir"

"O uzun gecede umutlarımıza, hayallerimize, özgürlüğümüze pranga vurulmak istenmiştir" diyen Kamakam Abdullah Akdaş, "Eli silahlı hainlerce hürriyetimiz zapt altına alınmak istenmiştir. Ancak Aziz Milletimiz, Çanakkale'de, Conkbayırı'ndasergilediği şanlı direnişi 15 Temmuz gecesi de göstermiş, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla kahramanca sokaklarda mücadele vermiştir. İnançlı ve cesaretli bir milletin önünde hiçbir güç duramaz. 15 Temmuz gecesi Erzurumlu bir köylü, Manisalı bir delikanlı, Ispartalı bir anne, torunlarının büyümesini bekleyen dedeler, annesinin elini sımsıkı tutmaya çalışan çocuklar; hepsi sokaklarda, meydanlarda devlet gücünü zulme alet edenlerin karşısına şanlı bayrağımız gibi dikilmiştir. Sevgili Eğirdirliler, sesimiz, rengimiz, inancımız, umutlarımız bir. Bayrağımız, vatanımız, atamız bir. Kuvvetimiz, cesaretimiz, kararlılığımız bir; biz bir olduğumuz sürece bu topraklar üzerinde hain emelleri olanlar bertaraf olmaya, biz diri olduğumuz sürece ay yıldızlı bayrağımız dalgalanmaya sonsuza kadar devam edecektir" diye konuştu.

Akdaş sözlerinin devamında, "Bu topraklar için kendini feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize en derin şükranlarımı sunuyorum. Ruhları şad olsun" ifadelerini kullandı.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak duaların edildiği programa çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı.

Senirkent'te 15 Temmuz coşkusu

Isparta'nın Senirkent ilçesinde 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında Milli Birlik Yürüyüşü organize edildi. Yürüyüşe ilçe protokolünün yanı sıra, yaşlı- genç çok sayıda vatandaş katıldı. İlçedeki tören kapsamında bir dizi etkinlikler düzenlendi.

Yenişarbademli'de 15 Temmuz

Isparta'nın Yenişarbademli ilçesinde 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında Hükümet Konağı önünde toplanan vatandaşlar, Merkez Cami önüne kadar Milli Birlik Yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüş esnasında katılımcılar, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' şeklinde sloganlar attı.Merkez Camii önünde son bulan yürüyüşün ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti sunularak, ebediyete intikal eden şehitler için dua edildi. İlçe Kaymakamı Mustafa Dinç, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

15 Temmuz gecesi şehit olanlar ve yaralanan gazilerin yer aldığı sinevizyon gösterisinin ardından şiirler okunarak, helva dağıtımı ve çay ikramı yapıldı.

İlçelerdeki törenler saat 00.13'te selaların okunmasıyla son buldu. - ISPARTA