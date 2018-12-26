Isparta Kar Maskeli Market Soygunu Güvenlik Kamerasında

Isparta'da bir zincir marketin şubesine giren kar maskeli iki şüpheli, kasadaki 1430 lirayı alıp, kayıplara karıştı. Polisin çalışması sonucu ikisi de 19 yaşında olan Doğan Çay ve Uğur Bektaş yakalandı. Şüpheliler tutuklanırken, hırsızlık anı ise marketteki güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen 18 Aralık'ta Yenice Mahallesi 112 Cadde üzerindeki bir zincir marketin şubesine saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Yüzlerinde maske, ellerinde eldiven ve boyunlarında atkı bulunan 2 şüpheli kapanış saatine yakın içeri girdikleri marketteki 2 kadın kasiyere tabanca doğrultarak kasadaki paraları istedi. Çalışanların kasanın açılmayacağını söylemesi üzerine şüphelilerden biri ürün alarak cihaza okuttuktan sonra kasayı açtırdı. Daha sonra kasadaki 1430 TL'yi alan şüpheliler motosikletle olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı.

İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelilerin olaydan 2 gün önce markete gelip keşif yaptığı da belirlendi. Yürütülen çalışmaların ardından Doğan Çay ve Uğur Bektaş olduğu belirlenen hırsızlık şüphelileri Davraz ve Dere mahallelerindeki ikametlerinde dün yakalandı. Doğan Çay ve Uğur Bektaş, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

HIRSIZLIK KAMERADA

Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık anında, yüzlerini maskeyle gizleyen iki şüphelinin markete girdiği, kendilerini gören kadın kasiyerlerin paniklediği görüldü. Kasiyerlerden birini kasayı açması için çağıran şüphelilerden birinin reyondan aldığı bir ürünü okutarak, kasayı açtırdığı, diğerinin de elindeki tabancayı kasiyerlere doğrulttuğu görüntülerde yer aldı. Kasanın açılmasından sonra parayı alan şüphelilerin hızlı marketten çıktığı görüldü.

Kaynak: DHA