ISPARTA (İHA) - (ISPARTA-DRONE)Karın esir aldığı Isparta'da okulların bahçesi ve çevresi temizleniyor

44 mahalledeki 85 okulda kar temizleme çalışmaları hafta sonu tamamlanacak

ISPARTA - Isparta'da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle, 5 gün ara verilen yüz yüze eğitim önümüzdeki pazartesi günü başlayacak. 44 mahalledeki 85 okulda kar temizleme çalışmaları hummalı şekilde devam ediyor.

Isparta'da 3 Şubat 2022 tarihinde başlayan yoğun kar yağışının ardından okullarda da sömestr tatili bir hafta uzatılmıştı. Önümüzdeki pazartesi okulların açılması sebebiyle Isparta genelinde tüm okullarda İl Özel İdaresi ekipleri tarafından temizlik çalışması başladı. Bir yandan köylerdeki çalışmalarına devam eden ekipler, aynı zamanda da şehir merkezindeki okullar için 16 araç ve 20 personel görevlendirerek, 44 mahalledeki 85 okulda kar temizliği çalışmasını yürütüyor. Cumartesi ve pazar günü tüm okulların kar temizliğinin tamamlanmış olacağı bildirilirken çalışmalara DSİ 18. Bölge Müdürlüğü de 3 iş makinesiyle destek verdiği öğrenildi. Kar temizliğinin ardından ihtiyaç duyulan okullarda ekipler tarafından tuzlama çalışması da yapılacak.

"İki günde bitecek"

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu köylerdeki çalışmalarını hemen hemen tamamladıklarını ve köyler haricinde, çobanların talepleri üzerine bazı yayla yollarında da çalışma yaptıklarını belirterek, bugün itibariyle de şehir merkezindeki okullarda çalışmalara başladıklarını söyledi.

Vali Ömer Seymenoğlu'nun talimatıyla oluşturdukları ekiplerle 85 okulu eğitim öğretime hazırlamak için çalışmalara başladıklarını dile getiren Zadeoğlu, hafta sonu temizlik işlemlerinin biteceğini bildirdi.

Ülkü Ortaokulu'ndaki temizlik çalışmalarına katılan İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur ise "Uzatılan ara tatilin ardından pazartesi günü açılacak olan okulların hazırlanması için ekiplerimiz çalışmalarına başladı. Kar temizliğinin yapıldığı, buz riskinin azaltıldığı bir ortamda bizler de çocuklarımızla pazartesi günü, yüz yüze eğitime başlamanın heyecanını yaşıyoruz "ifadelerini kullandı.