Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu
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AK Parti, Türkiye, Isparta, Güncel

Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu

Türkiye'deki toplam koronavirüs vaka sıralamasında 6. sırada yer alan Isparta'daki koronavirüs vakalarının neden bu kadar yüksek olduğuna dair açıklama yapan AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, şehirdeki 268 vakanın 245'ini umreden dönenlerin oluşturduğunu söyledi.

02.04.2020 00:27 | Son Güncelleme: 02.04.2020 00:35

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısında yayınladığı 'Korona virüsün en çok görüldüğü iller' listesinde Isparta'daki vaka sayısı dikkat çekti. Isparta, nüfusu çok yoğun bir il olmamasına rağmen 268 pozitif vaka ile Türkiye genelinde 6. sırada yer aldı.

ISPARTA MİLLETVEKİLİ VAKALARIN YÜKSEK OLMASININ NEDENLERİNİ SIRALADI

Sosyal medyada Isparta'daki vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu merak konusu olurken, AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel'den konuya ilişkin açıklama geldi. Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Özel, 268 vakanın 245'inin umreden dönen ve şehirdeki karantina merkezinde bulunan misafir hastalar olduğunu söyledi.

Özel, şu ifadeleri kullandı: Sayın Sağlık Bakanımızın da açıkladığı gibi ilimizde şu an 268 pozitif vaka vardı. Ancak bu vakaların 245'i misafir ettiğimiz umreden dönen vatandaşlarımızdır. Isparta KYK yurtları potansiyelimizden kaynaklanan umreden dönenlerin karantina merkezi olarak kullanılan bir şehirdir.

"DİĞERLERİ YURT DIŞINI GİDİP GELENLER"

"Geriye kalan vakalarımız çeşitli sebeplerle yurt dışına çıkmış dönmüş vatandaşlarımızdır. Paniğe kapılmadan devletimizin uyarılarını dikkate alarak kurallara uyalım.Bir süre daha evde kalalım.Ülkemiz ve Ispartamız bu virüsü baş edecek güce ve sağlık altyapısına sahiptir. Isparta Şehir Hastanemiz başta olmak üzere tüm devlet hastanelerimiz, tıp fakültemiz, özel hastanelerimiz, aile hekimlerimiz ve buralarda görev yapan sağlık çalışanlarımız bizler için canları pahasına görev yapmaktadırlar. Hepsine şükranlarımızı sunuyoruz.

Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu
Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu

Haberin Videosu:

Isparta'daki yeni tip koronavirüs salgını vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu

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