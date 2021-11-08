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Isparta'da yanan ev kullanılmaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Isparta'da yanan ev kullanılmaz hale geldiISPARTA Isparta Yedişehitler Mahallesinde müstakil bir ev, yangın sonucu kullanılmaz hale geldi.

ISPARTA (İHA) - Isparta'da yanan ev kullanılmaz hale geldi

ISPARTA Isparta Yedişehitler Mahallesinde müstakil bir ev, yangın sonucu kullanılmaz hale geldi.

Olay, bugün 16.00 sıralarında Yedişehitler Mahallesi 2908 Sokakta meydana geldi. Kullanılmayan evin çatı katında çıkan yangın, bir anda evi sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına erken müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin diğer binaya sıçramasını engelledi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra soğutma çalışmasına devam etti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Isparta'da yanan ev kullanılmaz hale geldi

Isparta'da yanan ev kullanılmaz hale geldi

Isparta'da yanan ev kullanılmaz hale geldi

Isparta'da yanan ev kullanılmaz hale geldi

Isparta'da yanan ev kullanılmaz hale geldi

Isparta'da yanan ev kullanılmaz hale geldi

Isparta'da yanan ev kullanılmaz hale geldi

Isparta'da yanan ev kullanılmaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Enes Yapalıkan - Son Dakika Haberleri
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