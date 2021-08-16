Isparta'da uyuşturucu operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı
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Isparta'da uyuşturucu operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı

Isparta'da uyuşturucu operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Isparta'da polis, ağustos ayı içerisinde gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında 38 şüpheli yakalarken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Isparta'da polis, ağustos ayı içerisinde gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında 38 şüpheli yakalarken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik 1-13 Ağustos tarihleri arasında operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda toplam 38 şahıs yakalanırken, şahıslardan 645 kullanımlık sentetik kannabinoid maddesi emdirilmiş kağıt, 26,9 gram metamfetamin maddesi, 21,3 gram eroin, 2,68 gram esrar, 38,5 g toz halinde sentetik ecza,3 adet sentetik ecza,3,2 gram kenevir tohumu, 3 kök kenevir bitkisi ile çok sayıda uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan aparat ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' ve 2313 SKM suçlarından işlem yapıldı. 2 şüpheli 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ISPARTA

Isparta'da uyuşturucu operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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