ISPARTA (İHA) - Isparta'da su emen geçirimli betonla yağmur suyu depolanıyor

ISPARTA Isparta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle önemli bir projeyi hayata geçirdi. Suyu emen beton geliştiren İl Müdürlüğü, bu sayede yağmur sularını depoluyor. Depolanan su ise bahçe sulamaları ve kuruma bağlı araçların yıkamasında kullanılıyor.

Suyu emen geçirimli beton geliştiren Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, depolanan yağmur sularıyla hem bahçe suluyorlar hem de araçlarını yıkıyorlar. İl Müdürlüğü, son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle önemli bir proje hayata geçirdi. Yağmur hasadı da denilen bu proje kapsamında suyu emen geçirimli beton geliştiren Çevre Şehircilik Müdürlüğü, bu sayede yağmur sularını depolayıp alanına uygun olarak kullanıyor.

Türkiye genelinde ilkler arasında yer alan bu projenin detaylarını Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdullah Borca gazetecilere anlattı. Borca " Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü olarak burada çevre düzenlemesi ve otopark olarak yaptığımız düzenleme sonucunda yağmur suyu toplama sistemi gerçekleştirdik. Planlanan atık yönetimi hususunda 2021 yılında düzenleme oldu. Parsel büyüklüğü 2 bin metre kareden büyük olan yapılarda yağmur suyu depolama sistemi kurulması gerekiyor. Biz burada örnek bir çalışma olabilmesi için bire bir uygulamalı sistem yaptık. Otopark düzenlemesi yaparken aynı zamanda iklim değişikliğini hissettiğimiz bu zamanda yağmur suyunun önemini fark ettik. Bu zamanlarda yağmur suyunu boşa kullanmamak anlamında su geçiren beton uygulaması yaparak su hasadı oluşturmaya başlayarak gerek bahçe sulamamızda gerek otomobil yıkamalarımızda bunu faaliyete geçirdik" ifadelerini kullandı.

5 bin litrelik yağmur suyu deposu oluşturuldu

İklim kriziyle mücadeleler sürerken Isparta Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü önemli bir çalışmaya imza attı. Yapılan çalışmada 5 bin litrelik yağmur suyu deposu oluşturulduğunu belirten Borca, "Faaliyete geçirdiğimiz örnek uygulama ile 5 bin litrelik yağmur suyu deposu oluşturduk. 5 bin litrelik su deposu yaklaşık 150 araç yıkamasının yanında bahçe sulamamızda da kullanabiliyoruz, daha önce boşa giden yağmur sularımız yağmur hasadı sayesinde artık boşa gitmiyor verimli olarak kullanabiliyoruz" dedi.