Park halindeki otomobil yandı
31.12.2020 21:37 | Son Güncelleme: 31.12.2020 21:56
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, park halindeyken yanan yabancı plakalı otomobil kullanılamaz hale geldi.
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, park halindeyken yanan yabancı plakalı otomobil kullanılamaz hale geldi.
Karayaka köyü Çakıllı mevkisinde Yunus Ceylan'a ait İsveç plakalı otomobilde, park halindeyken yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Demirtaş