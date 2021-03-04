Isparta'da otomobil dereye devrildi: 3 yaralı
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Isparta'da otomobil dereye devrildi: 3 yaralı

04.03.2021 19:33 | Son Güncelleme: 04.03.2021 19:36
Isparta'da otomobil dereye devrildi: 3 yaralı

Isparta'da otomobilin dereye devrilmesi sonucu biri ağır, 3 kişi yaralandı.

Isparta'da otomobilin dereye devrilmesi sonucu biri ağır, 3 kişi yaralandı.

Ahmet Cemil K'nin kullandığı 34 BVL 913 plakalı otomobil, 106 Cadde Pürlü Kavşağı mevkisinde dereye devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki Yasin K. ve Serdar A. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet Cemil K'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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