Motosiklet hırsızlığı iddiasıyla ilgili yakalanan 2 zanlı tutuklandı
AA, Fatih Demirtaş - Güncel
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Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde motosiklet hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
ŞARKİKARAAĞAÇ, ISPARTA (AA) - Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde motosiklet hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki üç yerden motosiklet çalınması üzerine çalışma başlattı.
Eşkali belirlenen Y.K. ve C.G. Konya'nın Akşehir ilçesinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K.ve C.G. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.