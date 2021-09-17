Isparta'da Miryokefalon Zaferi'nin 845. yıl dönümü kutlandı

Isparta'nın Gelendost ilçesinde Miryokefalon Zaferi'nin 845'inci yıl dönümü ve Gelendost Elma Festivali dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Hüyük Tepesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte atlı okçular, Isparta Belediyesi Mehteran Takımı ve halk oyunları ekibi gösteri yaptı.

Gelendost Kaymakamı Onur Alimoğlu, törende yaptığı konuşmada, 1071'de Malazgirt Savaşı ile Anadolu'nun kapılarının açıldığını, 1076 Miryokefalon Savaşı ile de Anadolu topraklarının tapusunun alındığını ve Türk yurdu olarak mühürlendiğini söyledi.

Anadolu Selçuklu Sultanı ll. Kılıçarslan'ı ve ecdadı daha iyi tanımak ve yaşatmak için asırlar sonra çeşitli etkinlikler düzenlendiğini belirten Alimoğlu, "Şanlı ecdadımızı yad ediyor olmanın şerefini yaşıyoruz. Miryokefalon Savaşı büyük fedakarlıklarla elde edilen, gelecek nesillere aktarılması gereken çok önemli bir zaferdir." dedi.

Gelendost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin de tarihi bilerek gelecek nesillere aktarmanın en büyük görevleri olduğunu ifade etti.

Miryokefalon Savaşı'nın Bizans ve haçlı zihniyetinin ülke topraklarında oynadığı bir oyun olduğunu ifade eden Sezgin, şunları söyledi:

"Bu oyunlar sürekli günümüzde de oynanmaktadır. Malazgirt'ten sonra öyle bir ders alıyorlar ki bu toprakların Türklerden başkasına yar olmayacağını öğrenen Bizanslılar, artık Anadolu'nun Türklerin olduğunu tescil etmiş oluyorlar. Bugün de aynen bu başarıları devam ettiriyoruz. Etmeye de devam edeceğiz çünkü bu topraklar ecdadımızın kanlarıyla sulandı. Kolay alınan toprak değil."

Festivale, AK Parti Milletvekili Recep Özel, Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Göçer, Isparta Belediye Başkan Yardımcıları Fahrettin Gözgün ve Uğur Büyükçulcu, Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Ayrıca Miryokefalon Zaferi dolayısıyla il genelindeki camilerde 845 kez hatim okunup, dualar edildi.