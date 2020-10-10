Isparta'da mesire alanında kavga: 1 ölü, 1 yaralı (2)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Isparta'da mesire alanında kavga: 1 ölü, 1 yaralı (2)

10.10.2020 23:54 | Son Güncelleme: 10.10.2020 23:57
Isparta'da mesire alanında kavga: 1 ölü, 1 yaralı (2)

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 3 KADIN SERBESTIsparta'da Osman Elvan'ın bıçaklanarak öldürüldüğü, arkadaşı Ahmet Demirel'in darbedilerek yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 3'ü kadın 5 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 3 KADIN SERBEST

Isparta'da Osman Elvan'ın bıçaklanarak öldürüldüğü, arkadaşı Ahmet Demirel'in darbedilerek yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 3'ü kadın 5 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. N.B., H.B. ve K.K. adlı kadınlar ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Hüseyin Bayraktar ve Mustafa Çelik ise sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


Isparta'da mesire alanında kavga: 1 ölü, 1 yaralı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali ÇEVİKBAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Hulusi Akar Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Ajda Pekkan Türkan Şoray Hatice Çarpar Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Gökhan Töre Eddie Newton Malcolm Thomas
Daha Fazla Ekim Fatih Hatay Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Isparta'da mesire alanında kavga: 1 ölü, 1 yaralı (2) - Isparta
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.10.2020 23:58:23. #1.14#
title